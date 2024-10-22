Всероссийский экологический диктант стартует в ноябре

Всероссийский экологический диктант стартует 25 ноября и будет проходить до 8 декабря. Это крупнейший просветительский проект страны в части защиты природы.

Инициатива каждый год реализуется при поддержке Совета Федерации, открывая широкие коммуникационные возможности и способствуя повышению уровня экологической культуры граждан.

Для участия в акции онлайн нужно пройти регистрацию на официальном портале проекта. Для офлайн-участия можно выбрать любую подходящую площадку. Все они будут нанесены на карту на сайте акции.

В прошлом году акция прошла в 89 регионах России и в 182 зарубежных странах. Общее число ее участников достигло 5,3 миллиона человек. Помимо сайта проекта работало более 3,4 тысячи площадок в городах.