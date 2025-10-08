Второе дыхание для озер: в Коломне завершают расчистку водоема в Троицких Озерках

В подмосковной Коломне полным ходом идет реализация губернаторской программы «100 прудов и озер», которая выполняется вот уже пятый год.

В текущем сезоне работы выходят на финишную прямую — до конца октября будет завершена санитарная очистка водоема в селе Троицкие Озерки. Этот объект, как и предыдущие, выбрали сами жители через портал «Добродел».

Глава муниципалитета Александр Гречищев рассказал, что расчистку водоема в Троицких Озерках, за который голосовало население, закончат уже в октябре. Это станет очередной помощью местной экосистеме в рамках важной программы.

Все работы по оздоровлению водоемов в Коломне проводятся комплексно. На примере уже благоустроенного озера у деревни Липитино, за которое в прошлом году проголосовало более 1,4 тысячи человек, виден полный спектр мероприятий. Сначала рабочие удаляют лишнюю траву и водоросли, затем вырезают камыш и поднимают со дна бытовой мусор. Также бригады спиливают сухие деревья по берегам, чтобы ветки и листья не засоряли водное пространство и не вызывали цветения.

Напомним, что в предыдущие сезоны по программе уже были приведены в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов. Сейчас коломенские экологи уже формируют заявки для участия в программе следующего года, а в ближайшее время жителям снова предстоит определить через голосование, какие водоемы нуждаются в расчистке в первую очередь.