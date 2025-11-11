Выбираем вместе: каширяне решат, какие пруды и озера очистят в 2026 году

В Подмосковье продолжается программа губернатора «100 прудов и озер». Жители Каширы могут сами решить, какой водоем в округе очистят и благоустроят в ближайшие годы.

В голосовании участвуют 12 прудов городского округа Кашира, но выбрать можно только один. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через «Госуслуги» на портале «Добродел». (https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026).

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, программа реализуется с 2021 года и позволяет учитывать мнение жителей при выборе водоемов для расчистки. В прошлом году участие в голосовании приняли 47 тыс. человек, благодаря чему в порядок привели 20 водоемов общей площадью 302 га.

Сбор мнений продлится до 10 декабря 2025 года. Результаты помогут сформировать план благоустройства водоемов на 2026 год.