Подмосковная пара орланов-белохвостов успешно вывела птенца

Пара орланов-белохвостов, которая гнездится вблизи Москворецкого пойменного заказника, успешно вывела птенца. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«Частота встреч орлана-белохвоста на территории области свидетельствует о стабильном состоянии популяции», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Орлан-белохвост включен в Красные книги Подмосковья и России. Эти птицы селятся вблизи воды, так как в основном питаются рыбой. Гнезда они создают на высоких деревьях. Обычно самка откладывает одно-два яйца. Воспитанием птенцов занимаются оба родителя.

В последние годы в Подмосковье отмечали около десяти гнездящихся пар этих птиц.