Высокий класс пожарной опасности ожидается в Подмосковье в выходные

Высокий класс пожарной опасности — третий и четвертый — ожидается в Подмосковье в выходные. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье воздух в регионе прогреется до 32 градусов выше нуля. В связи с этим все службы Комлесхоза Подмосковья перевели в режим повышенной готовности.

Так, в круглосуточном режиме ведется мониторинг пожарной ситуации на лесных территориях области. Все лесопожарные формирования наготове. В лесах проводится патрулирование, в том числе с воздуха. В проверках участвуют спасатели и правоохранители.

На особом контроле держат ситуацию на торфяниках и участках леса, которые примыкают к населенным пунктам и садовым товариществам.

В случае обнаружения возгорания следует незамедлительно обратиться в лесную охрану. Номер горячей линии: 8 (800) 100-94-00. Также можно сообщить о пожаре в службу «112».