Выставка работ победителей премии «Экология — дело каждого» открылась в Москве

Передвижная выставка работ победителей и призеров премии «Экология — дело каждого» открылась на территории Ярославского вокзала в Москве. В церемонии открытия экспозиции приняла участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На участие в конкурсе поступило более семидесяти тысяч работ на тему защиты природы — фотографий и рисунков. За победу боролись представители всех регионов России, а также зарубежных стран.

«Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Значит — мы на верном пути», - отметила Радионова.

В экспозицию включили восемнадцать работ. Они отражают самые разные аспекты экоповестки. Посетить выставку можно будет в течение трех месяцев. После этого экспозиция будет представлена в других городах России.