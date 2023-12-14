За неделю качество воздуха в Подмосковье проверили в 13 округах
Фото: [Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"]
С прошлого четверга качество атмосферного воздуха в Подмосковье проверили в тринадцати муниципалитетах, сообщили в Минэкологии региона. В общей сложности, лаборатории учреждения «Мособлэкомониторинг» совершили двадцать один выезд.
Качество воздуха проверили по тридцати двум видам веществ-загрязнителей. В двух точках максимальные разовые концентрации сероводорода составили 0,6 ПДК м. р. В министерстве подчеркнули, что такой показатель не является превышением нормы.
«Постоянно совершенствуя нашу систему экологического мониторинга, мы улучшаем и состояние окружающей среды. Польза от проделанной работы наглядна, однако нам еще есть к чему стремиться», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.