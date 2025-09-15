За последние пять лет жители Колымы суммарно собрали 120 тонн вторсырья

В Магадане, благодаря работе добровольческой организации «ЭкоКолыма», было обеспечено накопление 120 тонн вторичного сырья за пятилетний период. Коллектив из 25 увлеченных активистов активно популяризирует систему разделения отходов, устраивает экологические события и дни чистоты, а также привлекает жителей города к природоохранным действиям. Об успехах программы сообщили представители Российского экологического оператора.

«Работа „ЭкоКолымы“ показывает, как благодаря гражданской инициативе можно сформировать ответственное отношение к раздельному сбору отходов и вовлечь население в циклическую экономику. Подобные инициативы способствуют достижению экологических задач в регионах и закладывают фундамент для крупных изменений», — прокомментировали в пресс-службе РЭО.

Начиная с 2020 года «ЭкоКолыма» осуществляет установку и поддержание пунктов приема пластика и металлических изделий, а прием макулатуры проводится в рамках специальных кампаний. Все собранные отходы отправляются во Владивосток для дальнейшей обработки. За время существования проекта добровольцы организовали более 80 мероприятий, и каждый год более 1500 жителей города становятся участниками движения в поддержку раздельного сбора мусора.