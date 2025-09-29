За три года работы экоцентры сети «Югра Собирает» получили миллион килограммов вторсырья

Значительный вклад в переработку отходов – миллион килограммов – обеспечили жители Ханты-Мансийского округа. Этот успех стал реальностью благодаря поддержке компании «Югра-Экология», что, несомненно, повысило экологическую культуру в регионе.

В пресс-службе Российского экологического оператора подчеркнули растущий интерес граждан к раздельному сбору мусора. Доступность инфраструктуры способствует формированию бережного отношения к природе. Экоцентры превращаются в излюбленные места, куда люди приходят семьями, проявляя заботу об окружающей среде. Такие региональные проекты играют важную роль в популяризации принципов циркулярной экономики в масштабах всей страны.

Экоцентры «Югра Собирает» выполняют двойную функцию: приема вторсырья и просветительских площадок. Каждый год более 10 000 детей посещают образовательные мероприятия, где их учат правильно сортировать отходы, рассказывают о видах перерабатываемых материалов и процессе их вторичного использования. За счет активной сдачи жителями пластика, стекла и бумаги, сокращается объем мусора, подлежащего захоронению. В настоящее время в проекте задействовано около пятидесяти населенных пунктов Югры.