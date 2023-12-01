Заказник с черным коршуном и обыкновенным осоедом планируется создать в Рузе

Площадь заказника составит 473 гектара. Он расположен к востоку от деревни Поречье. На этой территории обитает 65 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные черный коршун и обыкновенный осоед.

Взятие территории под охрану позволит защитить уникальные экосистемы от негативного воздействия человека. Сейчас туристы оставляют здесь навалы мусора и кострища, активно перемещаются по территории на джипах. В планах — организация жесткого охранного режима.

Сейчас проект Положения о заказнике находится на согласовании в различных ведомствах Подмосковья.