Заказник с черным коршуном и обыкновенным осоедом планируется создать в Рузе
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Новую особо охраняемую природную территорию — государственный природный заказник «Васильевское Поречье» — планируется создать в Рузе, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Площадь заказника составит 473 гектара. Он расположен к востоку от деревни Поречье. На этой территории обитает 65 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные черный коршун и обыкновенный осоед.
Взятие территории под охрану позволит защитить уникальные экосистемы от негативного воздействия человека. Сейчас туристы оставляют здесь навалы мусора и кострища, активно перемещаются по территории на джипах. В планах — организация жесткого охранного режима.
Сейчас проект Положения о заказнике находится на согласовании в различных ведомствах Подмосковья.