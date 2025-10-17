Замглавы Минприроды обозначил приоритетные аспекты устойчивого развития в сфере обращения с отходами

В рамках своего выступления на пленарной сессии форума «СО.ЗНАНИЕ», посвященного вопросам устойчивости, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев обозначил приоритетные направления для обеспечения устойчивого развития в сфере управления отходами. Он также акцентировал внимание на роли сектора обращения с ТКО в рамках ЭКГ-рейтинга*.

«Вопрос отходов имеет потенциал стать значимым элементом в ЭКГ-рейтинге. Необходимо изменить взгляд на отходы, рассматривая их не как источник загрязнения, а как ценный ресурс для вторичной переработки, не уступающий по своим свойствам первичному сырью, — отметил Буцаев. — Система обращения с ТКО, с которыми мы сталкиваемся повседневно, уже достаточно отлажена. Мы контролируем весь жизненный цикл ТКО, образующихся в стране, начиная от мест сбора и заканчивая захоронением, а также фиксируем объемы, направленные на переработку. В перспективе это позволит оценить эффективность переработки и объемы получаемого вторсырья».

Буцаев сообщил, что в России ежегодно образуется 48 миллионов тонн ТКО, а общее количество отходов, включая промышленные и строительные, достигает 9 миллиардов тонн. Заместитель главы Минприроды подчеркнул, что такая масштабная работа по учету отходов невозможна без автоматизации процессов и использования современных информационных технологий.

«Ситуация с другими видами отходов, в частности строительными, схожа с ситуацией с ТКО. Необходимо организовать учет, контроль за транспортировкой, переработкой и возвращением этих отходов в экономический оборот», — добавил он.

Пленарное заседание «Экономическая эффективность и социальная справедливость: вклад бизнеса в развитие страны» состоялось 17 октября в Нижнем Новгороде и было посвящено обсуждению концепции и стратегической значимости ЭКГ-рейтинга.

*ЭКГ — это комплексный показатель оценки репутации компаний, учитывающий экологические, кадровые и управленческие аспекты.