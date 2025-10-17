Замглавы Минприроды осмотрел строительство экопромышленного парка в Нижегородской области

В ходе визита в Дзержинск, приуроченного к ЭКГ-форуму «СО.ЗНАНИЕ», посвященному ответственному ведению бизнеса, он провел рабочую встречу с губернатором региона Глебом Никитиным. Основной темой обсуждения стало развитие системы утилизации отходов в области и ход реализации проекта по созданию экоиндустриального парка.

По словам Дениса Буцаева, создание подобных экопарков является важным шагом на пути к формированию экономики замкнутого цикла. В этих парках отходы обретают вторую жизнь, становясь сырьем для новых производств, что способствует формированию устойчиво работающей промышленной системы, решающей одновременно экологические и экономические задачи. Он отметил, что опыт Нижегородской области может быть полезен и для других регионов России.

Нижегородская область вошла в число шести регионов, где в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», являющегося частью нацпроекта «Экологическое благополучие», создаются первые экопромышленные парки. Данный экотехнопарк строится на месте бывшего завода «Заря». Здесь будут размещены предприятия, которые используют переработанные материалы в своем производственном цикле.

Глеб Никитин подчеркнул, что приоритетом является сокращение объемов захоронения отходов за счет расширения их переработки и повторного использования. Экоиндустриальный парк играет важную роль в достижении этой цели, объединяя компании, стремящиеся к реализации принципов циркулярной экономики. Полный ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно увеличить объемы перерабатываемых отходов.

Строительство экопромышленного парка в Дзержинске находится на финальной стадии. Завершаются работы в научно-техническом центре и вспомогательных сооружениях, производится наладка инженерных коммуникаций, проводятся работы по благоустройству территории и строительству внутренних дорог.

На территории парка уже работают компании, занимающиеся переработкой использованных автомобильных шин, бумажной и пластиковой упаковки, а также производством добавок для асфальтобетонных смесей, гранулированного стекла, древесно-полимерных композитов и других материалов.