Запретить машины и сузить дороги: как город может решить проблему пробок

Проблема пробок актуальна для всех жителей крупных городов. И власти пытаются ее решить уже давно.

Мы собрали основные удачные и неудачные решения администраций городов в борьбе с пробками. Рассказываем, как работает транспортная система.

Новая дорога — не решение

Казалось бы, если машин много, то нужно построить еще одну полосу, еще одну развязку, и пробка исчезнет. Но на практике проигрывают все, начиная от пешеходов и заканчивая самими автомобилистами. А пробок в таком случае со временем станет только больше.

Транспортная система города — одно целое

Важно понять, что люди могут перемещаться по городу по-разному. Автомобилисты и пользователи общественного транспорта — не две разные касты, которые не пересекаются. Люди выбирают, как им добраться до нужного места, взвешивая три главных фактора: цену, скорость и комфорт.

Конечно, есть люди, которые готовы стоять в пробках несколько часов, главное — ехать на своем автомобиле. Есть и те, кто никогда не сядет за руль по личным убеждениям или из-за отсутствия прав.

Однако большая часть людей делает выбор рационально. Если дешевле и быстрее доехать на автомобиле, значит сядут за руль, а если на метро — то спустятся под землю.

Почему много машин — плохо для всех?

Чем больше личных автомобилей едет по дороге, тем дольше будет добираться каждый водитель. Дороги чувствительны к перегрузкам. С общественным транспортом все наоборот: чем больше людей пользуются им, тем всем комфортнее. Давайте разберем на примере.

Возьмем остановку N, через которую ходит одна маршрутка раз в 20 минут. Власти могут пустить новый автобус, уменьшить интервал, сделать выделенную полосу. Появление трамвая или метро увеличит пропускную способность в сотни раз. Для сравнения: если с маршруткой добраться до нужного места могли не больше 200 человек в час, то с современным трамваем эта цифра увеличится до нескольких тысяч человек.

Конечно, эта теория плохо работает, когда система перегружена. Многие уже наслышаны про толпы людей на столичных станциях метро «Выхино» или «Щелковская». Но до определенного момента развитие общественного транспорта выгодно гораздо большему количеству людей, чем увеличение количества дорог для автомобилистов.

Получается, транспортными потоками можно управлять?

Да! И для этого есть множество инструментов. Самые популярные: платная парковка, выделенные полосы, улучшение городского транспорта, сужение дорог.

Чем больше мэрия города будет делать для того, чтобы общественный транспорт стал привлекательнее, тем больше людей будут выбирать его вместо автомобиля. А заработанные с продажи билетов деньги можно инвестировать в улучшение общественного транспорта.

Подводя итог

За современным и комфортным общественным транспортом будущее. Ведь с уменьшением потребности в автомобилях город сможет делать акцент на развитии общественных пространств, расширении пешеходных зон и велодорожек. Эти изменения повлияют на качество жизни горожан: воздух станет чище, уменьшится количество ДТП, а по городу станет комфортнее передвигаться пешком.

Такой путь развития выбрал Париж, который за последнее десятилетие из «города для машин» превратился в «город для людей». И нам важно знать про такие успешные примеры.

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