Зарайцы обновили зеленые насаждения возле детских площадок в рамках экологической акции

В Зарайске прошла общественная акция «Сохраним лес вместе», в результате которой жители деревни Мендюкино и поселка Масловский приняли участие в посадке молодых деревьев.

Мероприятие развернулось сразу на двух территориях округа, привлекло не только местных энтузиастов, но и представителей власти: администрации, депутатов, а также главы округа Виктора Петрущенко и его заместителя, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, Никиту Иванова.

«Мы совместно с жителями округа высадили молодые сосны вблизи детских игровых зон, созданных по губернаторской программе. Выражаю благодарность всем, кто нашел время в свой выходной, чтобы принять участие в благоустройстве территории, за их оптимизм и стремление сделать наш регион лучше», — сказал Виктор Петрущенко.

Организаторы акции сообщили, что мероприятие «Сохраним лес вместе» является ежегодной всероссийской инициативой. В 2025 году амбициозная цель – посадить в России 70 миллионов деревьев. На текущий момент уже посажено 19 656 734 дерева, а число добровольцев, присоединившихся к этой экологической кампании, достигло 184 529 человек. Каждый, кто заинтересован, может внести свой вклад и высадить собственные саженцы.

Помимо улучшения экологической обстановки, акция направлена на формирование у населения сознательного отношения к вопросам экологии и бережному отношению к природе. Зарайцы ярко продемонстрировали свою заинтересованность в сохранении окружающей среды и готовность участвовать в ее улучшении, что является важным фактором для повышения качества жизни в округе.