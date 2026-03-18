Завод в Смоленске сможет производить до 500 мусоровозов в год

На Смоленском предприятии «Завод КДМ» введен в эксплуатацию новый цех, чья площадь превышает 1400 квадратных метров. Его мощности рассчитаны на сборку 40–50 мусороуборочных машин ежемесячно. Данная мера даст возможность увеличить годовые производственные показатели с 200 до 500 единиц спецтехники.

В настоящее время приблизительно 35% российского парка мусоровозов выработало свой ресурс и нуждается в обновлении. Наращивание выпуска отечественного оборудования предоставит субъектам Федерации больше возможностей для закупок, ускорит модернизацию автопарков и сократит эксплуатационную нагрузку на изношенную технику. Это, в свою очередь, будет способствовать бесперебойному вывозу твердых коммунальных отходов.

Как отметили в пресс-службе Российского экологического оператора, запуск нового цехового комплекса повысит темпы и масштабы выпуска продукции, а также усовершенствует технологические процессы изготовления мусоровозов. Для отрасли это является существенным прогрессом в развитии внутреннего производства спецтехники. Дополнительным преимуществом служит включение техники завода в программу льготного лизинга, позволяющую регионам приобретать машины на более удобных финансовых условиях.