Доходы от муниципальной недвижимости в Подмосковье с начала года составили 9,6 млрд рублей

Бюджеты округов Подмосковья за первые четыре месяца 2026 года получили 9,6 млрд рублей от аренды и продажи земельных участков и имущества. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Всего на этот год запланировано получить 31,5 млрд рублей. Таким образом, показатель за четыре месяца составляет примерно треть от годового плана. При этом показатель на 200 млн рублей превышает результат за аналогичный период 2025 года.

Лидерами за указанный период стали Одинцово, Истра и Мытищи. Показатели этих округов — 166 млн рублей, 155 млн рублей и 154 млн рублей соответственно.

В апреле в регионе провели несколько крупных сделок. К примеру, в Балашихе на аукционе продали нежилое помещение площадью 164,4 кв. м на Парковой улице. В торгах приняли участие пять претендентов. В результате стоимость объекта увеличилась с 6,6 млн рублей до 12,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.