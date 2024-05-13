Зеленого дятла заметили в Сергиевом Посаде

Редчайшего зеленого дятла, который занесен в Красную книгу Подмосковья, заметили в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Птица была замечена на территории Молокчинского ботанико-энтомологического заказника. Это была взрослая особь, отметили в ведомстве.

Зеленый дятел — это крупная птица с зеленым оперением крыльев и красным оперением на голове. Это оседлый вид, который не покидает обжитые места даже зимой. Одна из его особенностей — поиск пищи не на деревьях, а на земле. Любимое лакомство зеленого дятла — лесные муравьи.

В Подмосковье обитают и другие виды дятлов — белоспинный, пестрый, желна. Четыре вида являются краснокнижными — зеленый, седой, трехпалый и средний пестрый.