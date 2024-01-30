Землям в Домодедово нанесли ущерб в размере почти 370 миллионов рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области направило в Арбитражный суд Московской области исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в городском округе Домодедово.

Отмечается, что ответчиком по данному делу выступает владелец земельного участка в деревне Кишкино, торговая компания «Ливада», зарегистрированная в городе Видное.

Ранее специалисты ведомства совместно с сотрудниками УМВД России по городскому округу Домодедово провели по данному факту надзорные мероприятия. Так, на землях компании «Ливада» была выявлена большая свалка строительного и бытового мусора, площадь перекрытия превысила 88 тысяч квадратных метров. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица.

Согласно заключению экспертов ФГБУ «ЦЛАТИ по Центральному федеральному округу», ущерб, нанесенный почвам незаконной свалкой, исчисляется в сумме 367,6 миллиона рублей. Ведомство будет добиваться возмещения этой суммы правообладателем земель, не сумевшим обеспечить их сохранность.