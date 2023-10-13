Желуди в память о выдающемся лесничем посеют в питомниках Подмосковья

Сорок пять килограммов желудей посеют в лесных питомниках Подмосковья в память о первом в лесной отрасли Герое Социалистического труда Петре Антипове. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Желуди дуба черешчатого были переданы Подмосковью Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. Их собрали в лесопарке имени Антипова в городе Волхов.

Как рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов, полученные желуди посеют в лесопитомниках Подмосковья. Через пару лет полученные сеянцы посадят на территории региона с целью лесовосстановления и сохранения памяти о великом человеке в лесном хозяйстве страны.

Дуб является одной из лесообразующих пород Подмосковья. Он помогает формировать смешанные леса.