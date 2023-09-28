Житель Вербилок пожаловался на неприятные запахи, периодически возникающие в населенном пункте

ГКУ «Мособлэкомониторинг» провело исследование качества воздуха в городском округе Талдом, после обращения одно из жителей районного поселка Вербилки. Об этом рассказали в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что мобильная лаборатория работала в Вербилках в ночное время, когда, по сообщению заявителя, чаще всего ощущаются запахи. Пробы воздуха отбирались в трех точках, на разных улицах, исследования проведены по тридцати одному загрязняющему веществу.

Глава ведомства Тихон Фирсов сообщил, что согласно полученным результатам, превышений нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано. Сходные данные поступают и со стационарного поста контроля качества воздуха, недавно установленного в поселке. Однако наблюдения за качеством воздуха в Талдоме и в самих Вербилках будут продолжены.

По мнению специалистов, главная причина неприятных запахов — сжигание порубочных остатков и бытового мусора на дачных участках и в частных домовладениях.

Фирсов также отметил, что в течение месяца в Подмосковье стояла, преимущественно штилевая погода, дважды объявлялось о неблагоприятных метеоусловиях, когда загрязняющие вещества плохо рассеиваются. Жителей региона призывают учесть это и избегать сжигания мусора, чтобы не доставлять дискомфорта другим людям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.