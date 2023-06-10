Жителей Московской области предупредили о заморозках

Заморозки до минус двух градусов прогнозируются в ночные часы в регионе, передает АГН «Москва» со ссылкой на научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Сообщается, что вероятность заморозков от нуля до минус двух градусов особенно высока на восточных территориях Подмосковья.

Как объясняет специалист, ситуация объясняется высоким давлением, отсутствием облаков и поступлением холодного воздуха с северо-восточного направления. Отмечается, что заморозки не будут долгими.

«Ночи сейчас короткие, поэтому минимальные температуры будут в три – четыре часа, а дальше солнце взойдет, и солнечные лучи начнут прогревать поверхность», - сказал Вильфанд.

Садоводам рекомендовали вечером обильно полить землю водой, так как вода защищает почву от охлаждения.