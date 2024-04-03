Жителей Подмосковья предупредили о гололедице

В Гидрометцентре России предупредили жителей столицы и Подмосковья о прогнозируемой гололедице. В связи с этим в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Так, в Москве предупреждение действует с девяти часов вечера четверга до девяти часов утра пятницы. В Подмосковье период действия предупреждения аналогичный.

Помимо этого, в области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды в связи с прохождением паводка. Это предупреждение действует до двух часов дня воскресенья.