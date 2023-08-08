Жителей Подмосковья предупредили о грозе и граде, которые ожидаются сегодня и завтра. Соответствующее сообщение было опубликовано Гидрометцентром России.

Согласно прогнозу, с девяти часов вечера вторника до девяти часов вечера среды в регионе ожидается гроза.

Также с девяти часов утра до девяти часов вечера среды ожидается сильный дождь с градом и грозой. Вероятны порывы до семнадцати метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе был объявлен «желтый» уровень опасности. Это говорит о том, что метеорологические условия потенциально опасны.