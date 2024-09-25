Жителей Подмосковья предупредили о начале брачного периода у оленей

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей и гостей региона о начале брачного периода у оленей. Встреча с этими животными может быть небезопасной.

Во время гона самцы оленей громко ревут, бьют рогами о стволы деревьев, ведут себя агрессивно. В такой период животные могут частично терять инстинкты, диктующие им избегать встреч с человеком.

В связи с этим рекомендуется быть осторожными в лесу, в особенности при выгуливании собак — лай питомца может разозлить оленя.

Также в осенний период можно обнаружить раненое животное, которое пострадало в результате драки с соперниками. Ни в коем случае не надо к нему подходить. Следует позвонить в службу «112» и дождаться приезда специалистов.