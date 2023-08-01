Жителей Подмосковья предупредили о сильной жаре в выходные

Жителей столицы и Подмосковья предупредили об очень сильной жаре в выходные. Согласно прогнозу, столбики термометров в субботу и воскресенье поднимутся до 34 градусов.

В будни в регионе будет тепло, вероятны кратковременные дожди. В субботу в Подмосковье ожидается 32 градуса выше нуля, в воскресенье – до плюс 34 градусов.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, показатели превысят норму на пять градусов – это значительное повышение для летнего периода.

«Поэтому в конце недели прогнозируются наиболее жаркие дни за весь период нынешнего сезона», – цитирует Вильфанда АГН «Москва».

Такая же жаркая погода ожидается в следующий понедельник. После этого температура воздуха будет снижаться.