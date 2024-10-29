Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в среду и четверг

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о сильном ветре, который ожидается в регионе в среду и четверг. Предупреждение поступило от Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в указанные дни ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

В связи с усилением ветра в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с девяти часов утра среды до девяти часов вечера четверга.

Сегодня в регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем по области составит от пяти до десяти градусов выше нуля. В ночь на среду может похолодать до нуля градусов.