Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на пятницу

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках, которые ожидаются в регионе в ночь на пятницу. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, ближайшей ночью и в утренние часы пятницы на востоке Подмосковья похолодает до минус одного градуса.

В связи с ожидаемыми заморозками в регионе объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Он действует с полуночи до семи часов утра шестого сентября.