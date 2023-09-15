Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
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В Гидрометцентре предупредили жителей и гостей Подмосковья о заморозках. Согласно прогнозу, они ожидаются в ночь с субботы на воскресенье.
Так, с девяти часов вечера субботы до девяти часов утра воскресенья местами в области прогнозируется похолодание до двух градусов ниже нуля.
В связи с ожидаемыми заморозками в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.
При этом, на территории столицы и области сохраняется высокая пожароопасность.