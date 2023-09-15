Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В Гидрометцентре предупредили жителей и гостей Подмосковья о заморозках. Согласно прогнозу, они ожидаются в ночь с субботы на воскресенье.

Так, с девяти часов вечера субботы до девяти часов утра воскресенья местами в области прогнозируется похолодание до двух градусов ниже нуля.

В связи с ожидаемыми заморозками в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

При этом, на территории столицы и области сохраняется высокая пожароопасность.