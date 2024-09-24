Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в экологической акции «БумБатл»

Жители региона могут поучаствовать в экологической акции «БумБатл». Ее организует Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Акция направлена на формирование культуры обращения с мусором и сокращение излишнего потребления бумаги. В ее рамках предлагается поучаствовать в сборе макулатуры.

В прошлом году в подмосковных Мытищах две сотни студентов стали участниками экофестиваля «БумБатлФест». В 2024 году акция в регионе стартует на текущей неделе. Так, в Люберцах состоится экологический урок на тему сортировки мусора. Он пройдет в гимназии №41.