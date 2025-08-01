Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в международной премии «Экология — дело каждого»
Стартовал прием заявок на премию «Экология — дело каждого»
Фото: [предоставлено организаторами]
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в новом сезоне международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Ее организует Росприроднадзор.
Как рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова, в этом году была добавлена новая номинация «Зоомир». В ее рамках принимают видеозаписи с участием домашних питомцев или представителей диких или редких видов. Работы в этой номинации будет оценивать гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, которая присоединилась к составу жюри премии.
«Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!» – призвала Радионова.
Подать заявку на участие можно на сайте премии с 1 августа до 1 апреля следующего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в регионе.