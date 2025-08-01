Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в международной премии «Экология — дело каждого»

Как рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова, в этом году была добавлена новая номинация «Зоомир». В ее рамках принимают видеозаписи с участием домашних питомцев или представителей диких или редких видов. Работы в этой номинации будет оценивать гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, которая присоединилась к составу жюри премии.

«Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!» – призвала Радионова.

Подать заявку на участие можно на сайте премии с 1 августа до 1 апреля следующего года.

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