Жителей Подмосковья призвали к осторожности при встрече с дикими животными

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения осторожности при встрече с дикими животными.

В ходе патрулирования в Ступинском лесничестве лесничие встретили детеныша лося. Встреча прошла спокойно — теленок внимательно рассмотрел людей, а затем не спеша ушел в лес.

Однако, подчеркнули в комитете, дикие животные — даже небольшие и травоядные — могут быть опасными. Поэтому при встрече с ними следует быть предельно осторожными и не совершать резких движений.