Жителей Подмосковья призвали к осторожности при встрече с дикими животными
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения осторожности при встрече с дикими животными.
В ходе патрулирования в Ступинском лесничестве лесничие встретили детеныша лося. Встреча прошла спокойно — теленок внимательно рассмотрел людей, а затем не спеша ушел в лес.
Однако, подчеркнули в комитете, дикие животные — даже небольшие и травоядные — могут быть опасными. Поэтому при встрече с ними следует быть предельно осторожными и не совершать резких движений.
«По возможности не сокращайте дистанцию, так как реакция зверя, даже маленького (хотя вес теленка лося может достигать 250 килограммов), может быть непредсказуема», - сообщили в ведомстве.