Жителей Подмосковья призвали не мешать лосям искать пищу

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей не тревожить лосей, которые сейчас активно занимаются поиском пищи после зимы.

В последнее время жители часто сообщают, что на дорогах и возле населенных пунктов появляются группы лосей и оленей. Однако, перемещение животных весной связано с изменениями в природе и их образом жизни.

«Весной сохатые могут перемещаться на большие расстояния, следуя за ростом травы и других растений, которые становятся доступными со сходом снежного покрова, также они могут искать новые места для отдыха», - пояснил глава министерства Тихон Фирсов.

Таким образом, перемещение лосей в весенний период помогает им выжить и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Если животных никто не беспокоит, они спокойны и не проявляют агрессию. Поэтому не нужно фотографировать их или пытаться прогнать с территории. Кроме того, не рекомендуется подкармливать сохатых.