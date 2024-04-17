Жителей Подмосковья призвали не тревожить птиц в период гнездования

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей не беспокоить птиц в период их гнездования. Очень важно не пугать пернатых в лесу громкими звуками, подчеркнули в ведомстве.

По словам специалистов, громкие звуки могут пагубно отразиться на птицах во время их размножения и гнездования, поэтому в лесу не надо кричать и пользоваться шумной техникой.

Период гнездования птиц длится порядка четырех месяцев. В это время в заказниках запрещается рубить деревья.

Также жителей призвали не выгуливать собак без намордников и поводков возле пойм рек и в лесопарковых зонах — в кустах свои гнезда обустраивают многие виды пернатых.

При встрече со слетком не нужно его подбирать и уносить домой — многие птицы учатся летать и вываливаются из гнезд, но за ними пристально следят родители. Кроме того, за изъятие из природы яиц, птенцов и взрослых особей редких видов птиц грозит ответственность.