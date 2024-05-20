Жителей Подмосковья призвали не тревожить уток с птенцами

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей региона не тревожить уток, у которых уже вывелись птенцы. В этот период лучше выгуливать собак подальше от водоемов и не шуметь в водоохранных зонах.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, у собак очень сильное обоняние. Они могут учуять птиц, которые выкармливают потомство, и разорить гнезда, в результате чего птенцы погибнут.

«Именно поэтому вблизи прудов, озер и рек весной мы советуем нашим жителям выгуливать домашних любимцев в наморднике на коротком поводке, а по возможности уходить в другие места, где риск причинения вреда животному царству будет минимален», - сказал министр.

Также водоплавающим птицам может навредить выброс мусора вблизи водоемов. Кроме того, их может напугать шум и проезд спецтехники в водоохранной зоне.