Жителей Подмосковья призвали не трогать слетков

«В гнезде крыльями особо не помашешь, да и не полетаешь, вот и оказывается большинство слетков на земле или ветках вблизи гнезда. Это совершенно нормальная ситуация, при которой в большинстве случаев птицам помогать не нужно», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По словам орнитологов, птенцы практически без оперения все еще находятся под присмотром родителей — те подкармливают и оберегают их. При обнаружении слетка следует осмотреться — поблизости могут быть пернатые родители. Если их нет, это не означает, что птенца бросили. Скорее всего, взрослые птицы улетели в поисках пропитания для потомства. В ближайшее время родители вернутся, поэтому птенца лучше не трогать.