Жителей Подмосковья призвали подкармливать птиц зимой

В Минэкологии Подмосковья в рамках Всероссийского праздника День зимующих птиц призвали жителей региона подкармливать пернатых зимой. В области зимуют не только оседлые, но и перелетные виды, отметили в ведомстве.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, в последние годы зимы в Подмосковье становятся более теплыми. Сейчас на многих водоемах все чаще можно увидеть незамерзшие участки, где собирается много водоплавающих птиц, в том числе перелетных.

Спасать таких птиц не нужно, только если они не травмированы. В целом пернатые уже приспособлены к подмосковным зимам и могут кормиться водной растительностью. Однако, их можно подкармливать.