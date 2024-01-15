Жителей Подмосковья призвали подкармливать птиц зимой
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В Минэкологии Подмосковья в рамках Всероссийского праздника День зимующих птиц призвали жителей региона подкармливать пернатых зимой. В области зимуют не только оседлые, но и перелетные виды, отметили в ведомстве.
По словам главы министерства Тихона Фирсова, в последние годы зимы в Подмосковье становятся более теплыми. Сейчас на многих водоемах все чаще можно увидеть незамерзшие участки, где собирается много водоплавающих птиц, в том числе перелетных.
Спасать таких птиц не нужно, только если они не травмированы. В целом пернатые уже приспособлены к подмосковным зимам и могут кормиться водной растительностью. Однако, их можно подкармливать.
«Наши чуткие к чужим проблемам жители ежегодно присылают нам обращения с просьбами помочь зимующим пернатым, на которые мы своевременно реагируем. Также обеспокоенные судьбой зимующих птиц граждане делают кормушки и кладут в них различные угощения. Мы рады, что в нашем регионе живут такие ответственные и небезразличные люди», - отметил Фирсов.