Жителей Подмосковья призвали помогать уткам-огарям переходить дорогу

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей помогать огарям. Сейчас у этих уток период выведения и взращивания потомства, и им может потребоваться помощь при переходе дорог вместе с утятами.

В природе огари обустраивают гнезда в дуплах деревьев, земляных нишах, расщелинах. В городах это чаще чердаки многоэтажных домов, трубы и вентиляционные отверстия. Зачастую гнезда расположены далеко от водоемов, и пернатым семьям приходится преодолевать долгий путь до воды. Поэтому уток с утятами можно встретить во дворах и на улицах городов. В таких ситуациях можно помочь птицам добраться до водоема — помочь перейти проезжую часть или защитить их от хищников.

«Нам очень приятно, что наши жители волнуются за судьбу животных и спрашивают нас о том, каким образом можно помочь тому или иному представителю животного царства. Мы со своей стороны даем советы и говорим, что делать правильно и что неправильно в конкретной ситуации для того, чтобы исключить возможность причинения еще большего вреда животному», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Огарь — это одна из птиц, которая подверглась урбанизации и стала синантропным видом, как голуби, воробьи и вороны. Вообще эти утки — перелетные. Но из-за подкорма жителей и теплых зим они остались в регионе и облюбовали городские парки и сады.