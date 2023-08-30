Жителей Подмосковья призвали позаботиться о животных в преддверии осени

В Минэкологии Подмосковья призвали жителей позаботиться о диких животных и птицах в преддверии осени. В конце августа и сентябре многие из них начинают готовиться к холодам – делают запасы или отъедают себе бока перед спячкой.

С наступлением осени найти пропитание становится сложнее, поэтому дикие животные могут выходить из лесов ближе к людям. Как отмечают специалисты, подкармливать их в конце лета и начале осени не нужно – звери могут сами о себе позаботиться. Важнее быть предельно внимательными в лесу и за рулем.

«Человеку не следует мешать им в этот важный для них период, лучше всего наблюдать за дикими животными со стороны, ведь некоторые из них, например, кабаны могут защищать свои кормовые владения», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

При встрече с диким животным в лесу не нужно к нему приближаться. Однако, не стоит и сразу же убегать. Следует, сохраняя зрительный контакт, медленно, пятясь назад, отойти на безопасное расстояние. Если животное проявляет агрессию, можно забраться на дерево и подождать, пока зверь не успокоится и не уйдет.