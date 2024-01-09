Жителей Подмосковья призвали правильно подкармливать птиц в морозы

В Минэкологии Подмосковья призвали жителей региона помочь птицам пережить морозы и подкармливать их. Однако, важно выбрать подходящий корм, чтобы не навредить пернатым.

Так, для синиц в кормушки рекомендуется класть кусочки несоленого сала, так как из-за недостатка белковой пищи в морозную погоду эти птицы могут прибегать к каннибализму.

Также можно подкармливать птиц нежареными и несолеными подсолнечными семечками, свежими или сушеными фруктами, несоленым вареным мясом.

«Это простое и доступное для каждого действие, которое может внести значимый вклад в сохранение биоразнообразия и помочь птицам выжить в трудных зимних условиях», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В Подмосковье уже заметили свиристелей, клестов-еловиков, снегирей, поползней, пестрых дятлов, больших и хохлатых синиц.