Жителей Подмосковья призвали пройти опрос об использовании пластиковой посуды
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Комитет лесного хозяйства Московской области запустил на региональном портале госуслуг опрос на тему использования пластиковой посуды. В ведомстве напомнили о важности проблемы загрязнения окружающей среды пластиком.
По словам специалистов, оставленный в лесу пластик разлагается на протяжении нескольких сотен лет. При этом он оказывает негативное влияние на рост растений и наносит вред животным, которые приходят в места свалок, чтобы найти пищу.
Отравиться может и человек: по сложной пищевой цепочке именно из отходов в организм могут попасть опасные вещества, так как их накапливают съедобные грибы.
«Комитет лесного хозяйства призывает вас уносить с собой все, что принесли в лес. Профессии лесного дворника не существует. Не сжигайте мусор, не закапывайте его, не оставляйте, а доставьте его до ближайшего контейнера», - призвали жителей.