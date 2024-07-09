Жителей Подмосковья призвали пройти опрос об использовании пластиковой посуды

Комитет лесного хозяйства Московской области запустил на региональном портале госуслуг опрос на тему использования пластиковой посуды. В ведомстве напомнили о важности проблемы загрязнения окружающей среды пластиком.

По словам специалистов, оставленный в лесу пластик разлагается на протяжении нескольких сотен лет. При этом он оказывает негативное влияние на рост растений и наносит вред животным, которые приходят в места свалок, чтобы найти пищу.

Отравиться может и человек: по сложной пищевой цепочке именно из отходов в организм могут попасть опасные вещества, так как их накапливают съедобные грибы.