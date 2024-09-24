Жителей Подмосковья ждут заморозки в ночь на среду

В Гидрометцентре России предупредили жителей и гостей региона о заморозках. Похолодание прогнозируется в регионе в ночь на среду, 25 сентября.

Так, согласно прогнозу, в ночные и утренние часы 25 сентября в Подмосковье температура воздуха может опуститься до нуля — минус двух градусов.

При заморозках следует быть особенно осторожными на улицах и за рулем — автовладельцам следует снизить скорость движения и отказаться от резких перестроений и обгонов.