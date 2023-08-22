Жителей столицы и Подмосковья предупредили о похолодании в ночь на субботу

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании, которое ожидается в ночь на субботу. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Так, согласно прогнозу, в ночь на 26 августа в регионе может похолодать до плюс шести градусов.

«Это, пожалуй, самая холодная ночь», - отметил Вильфанд.

При этом в дневные часы ожидается температура в пределах нормы – от пятнадцати до двадцати градусов выше нуля.