Жители Архангельской области сдали 175 тысяч батареек на переработку

С начала 2026 года жители Архангельской области успешно сдали на утилизацию 175 тысяч использованных батареек, что составило 3,5 тонны. Эта инициатива по сбору опасных отходов, стартовавшая пять лет назад, осуществляется региональным правительством и оператором «ЭкоИнтегратор» при содействии «Российского экологического оператора». За весь период проведения акции на переработку было направлено свыше 70 тонн подобных материалов.

В настоящее время очередная партия собранных батареек отправлена на Ярославский завод «НЭК», специализирующийся на обработке и утилизации опасных отходов. Жители региона имеют возможность сдать батарейки в 130 специально оборудованных точках, расположенных в магазинах торговой сети «Пятерочка», образовательных учреждениях, административных зданиях и торговых комплексах Архангельской области.

В 2025 году объем собранных батареек достиг внушительных показателей — около 7 миллионов штук общим весом 21 тонна. Этот результат превысил показатели 2024 года на 6 тонн.

Параллельно с этим, в Архангельске и Северодвинске активно внедряется программа по сбору упаковки от лекарственных средств. Пункты приема, организованные волонтерами движения «Начни с себя, Поморье», принимают блистеры и другую упаковку, которая впоследствии также направляется на переработку вместе с батарейками.