Жители городского округа Ленинский расчистили Ащеренский пруд

Каждый год в городском округе Ленинский проходят экологические акции, которые позволяют сделать среду вокруг нас чище. Так на днях жители Ленинского округа присоединились к Всероссийской акции «Вода России».

В рамках акции жители нашего муниципалитета расчистили прибрежную полосу Ащеренского пруда в поселке Развилка. В этот день тут собрались больше 120 неравнодушных жителей и волонтеров Ленинского округа, в том числе представители администрации и депутатского корпуса. А также муниципальных организаций «Благоустройство» и «Дорсервис».

Участники акции убрали прибрежную полосу от мусора и старых веток, сухостоя. В общей сложности активисты собрали 80 мешков разных отходов. Теперь тут можно прогуляться и отдохнуть в чистоте.