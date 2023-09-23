Жители Красноармейска приняли участие в акции «Наш лес» на центральной площади города

Всего для посадки МБУ «Городское хозяйство» предоставило пятнадцать саженцев ив и двадцать две спиреи. Всем желающим принять участие в акции выдали перчатки и лопаты, лейки и плодородный грунт, чтобы удобрить почву. Лунки для саженцев с помощью бура сделали рабочие городской коммунальной службы.

Так, первый кустарник в своей жизни посадил и четырехлетний Юра Станченко. Помогали ему в этом процессе мама и папа.

«Сегодня такой замечательный солнечный день. Приятно было встретить в этот день своих коллег, друзей и давних приятелей», — поделилась впечатлениями одна из участниц данной акции Надежда Охапкина.

Отмечается, что в Красноармейске уже много лет жители искренне поддерживают экологическую акцию. За эти годы уже успели вырасти туи, шаровидные ивы, вишневые и яблоневые деревья, рябины, клены и кусты сирени.