Жители Красноармейска приняли участие в акции «Наш лес» на центральной площади города
Фото: [Екатерина Мелкозерова]
Десятки жителей подмосковного Красноармейска поддержали областную экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево», высадив саженцы ивы и кусты спиреи на центральной площади.
Всего для посадки МБУ «Городское хозяйство» предоставило пятнадцать саженцев ив и двадцать две спиреи. Всем желающим принять участие в акции выдали перчатки и лопаты, лейки и плодородный грунт, чтобы удобрить почву. Лунки для саженцев с помощью бура сделали рабочие городской коммунальной службы.
Так, первый кустарник в своей жизни посадил и четырехлетний Юра Станченко. Помогали ему в этом процессе мама и папа.
«Сегодня такой замечательный солнечный день. Приятно было встретить в этот день своих коллег, друзей и давних приятелей», — поделилась впечатлениями одна из участниц данной акции Надежда Охапкина.
Отмечается, что в Красноармейске уже много лет жители искренне поддерживают экологическую акцию. За эти годы уже успели вырасти туи, шаровидные ивы, вишневые и яблоневые деревья, рябины, клены и кусты сирени.