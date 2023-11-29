Жители Орехово-Зуево спасли чомгу, которая не смогла улететь на зимовку. Как сообщает РИАМО, птицу заметил на озере Амазонка местный житель Владимир Зверев.

«Она ныряет, что-то ловит. Поняли, что она летать не может. Я решил, что нужно что-то делать», - рассказал житель.

Владимир обратился в муниципальную администрацию, и птицу выловили. Сейчас она у местных фермеров Нестеровых. Чомге выделили отапливаемый вольер с сеном и небольшим бассейном. Кормят птицу рыбой — измельченной мойвой и салакой.

«Как я понимаю, птица очень молодая. Когда мы рассматривали крылья, оказалось, что все здоровые и крепкие, но оперение еще слишком маленькое. Может, поздний ребенок, поэтому и не улетела», - рассказала Анастасия Нестерова.

В течение зимы чомга будет жить в вольере. Весной планируется выпустить ее в водоем на территории фермы. Не исключено, что птица улетит на поиски сородичей, но может и остаться жить на ферме.