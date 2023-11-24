Жители Подмосковья и Москвы могут ощутить себя как в горах из-за низкого атмосферного давления

Сегодня в регионе и столице впервые с 1973 года побит рекорд по атмосферному давлению. Так, на настоящий момент показатели барометров опустились ниже отметки 719,7 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что сегодня жителям Подмосковья следует быть внимательными. При таком низком давлении зачастую человек начинает ощущать нехватку кислорода, из-за чего может возникать сонливость и головокружение. Некоторые особо чувствительные к погодным изменениям люди могут даже терять сознание.

Настоятельно рекомендуем метеозависимым жителям не садиться за руль, следить за своим самочувствием в течение всего дня, меньше двигаться, а также пить больше воды.

Фирсов также подчеркнул, что важно информировать жителей об опасностях со стороны природных и погодных явлений, хоть таковые в регионе происходят достаточно редко. Однако лучше быть готовыми к ним, нежели ничего не знать.