Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Эконаставники»

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке «Движения первых» реализует проект «Эконаставники». Он направлен на создание и развитие постоянно действующей системы наставничества над молодежными экологическими проектами и инициативами.

Участники проекта пройдут онлайн-обучение и сертификацию на платформе Фонда «Сколково» «Академия наставников» и получат поддержку от федеральных экспертов и тьюторов в области экологических инициатив и просвещения. Двести лучших эконаставников примут участие в очном интенсиве.

В процессе прохождения образовательной программы участники получат знания и инструменты наставничества, индивидуальный план развития себя в качестве эконаставника, готовые методики по реализации экологических инициатив, доступ к мерам поддержки от экспертов и лидеров движения «Экосистема».

Выпускники проекта будут отмечены сертификатом эконаставника, получат возможность принять участие в мероприятиях партнеров проекта в качестве спикеров и экспертов и отправиться на Всероссийский молодежный форум «Экосистема» в 2024 году. Лучшие выпускники Проекта получат удостоверение о повышении квалификации.

Регистрация участников продлится до 21 сентября на платформе проекта.