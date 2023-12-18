Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Хранители птиц»

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на ее сайте, изготовить кормушку, разместить ее и рассказать об этом в соцсетях и в личном кабинете. Три самых активных участника получат в подарок настольную игру «Хранители Земли». Акция продлится до 31 марта 2024 года. Итоги будут подведены в сообществе платформы Ecowiki.ru.

По словам специалистов, подкармливать птиц стоит именно в период морозов, когда им требуется больше энергии на поиск пищи и обогрев. Не стоит делать этого ежедневно всю зиму: постоянная подкормка стимулирует птиц отказываться от насекомых и другой естественной пищи, более сбалансированной и питательной, чем сало, злаки и дробленые орехи.

Кормушка должна быть защищена от ветра и осадков, чтобы корм не высыпался и не начал портиться. Добиться этого можно с помощью крыши, бортиков или закрытой емкости с дозатором. Также кормушка должна быть безопасной, без острых и шершавых деталей. Поэтому не рекомендуется вырезать кормушки из пластиковых бутылок.