Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Новогодняя экоигрушка». Ее в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» проводит Росприроднадзор.

Для участия в акции нужно до 1 декабря изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги, а также написать небольшой рассказ о себе и поделке. После этого надо отправить посылку с украшением на почту по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоелка», «до востребования».

«Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе», - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она добавила, что все полученные в рамках акции поделки станут украшением самой экологичной елки страны.

Премия «Экология – дело каждого» была учреждена в марте 2021 года. Ее присуждают за идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.